SPG Vorderland/Mäder 1c in der Frauen Vorarlberg Liga 2020/21

In der Frauen Vorarlberg Liga sind heuer 8 Teams mit von der Partie.

Darunter die neugegründete Spielgemeinschaft FFC Vorderland / FC Mäder 1c.

Gespielt werden 3 Durchgänge.

Unser Team die SPG Vorderland-Mäder 1c startet mit zwei Auswärtspartien in die Meisterschaft. Nach der Auftaktpartie gegen die zweite SPG der Liga, das Team von Leiblachtal Damen, heißt es auch in Runde zwei wieder Reisen. In Runde 2 trifft unsere Mannschaft in Kennelbach auf das dortige Damenteam.

In der 3. Runde empfängt die SPG Vorderland-Mäder 1c zu Hause dann Rätia Bludenz.

Die Heimspiele im Herbstdurchgang werden in Mäder, jene vom Frühjahrsdurchgang dann in Röthis ausgetragen.