SPG Lustenau/Dornbirn will gegen St. Pölten überraschen

Der Ticker vom Spiel St. Pölten vs SPG Lustenau/Dornbirn

„Überhaut gegen die beste Mannschaft Österreichs spielen zu dürfen ist schon ein Highlight. Der extrem starke Gegner ist eigentlich außer Reichweite, aber das Spiel fängt bei Null zu Null an“, sagt SPG FC Lustenau/FC Dornbirn Trainer Klaus Stocker vor dem ganz schweren Auswärtsspiel am Sonntag um 11 Uhr beim Serienmeister St. Pölten. Mit einem erklärten Defensivkonzept wollen Heike Müller und Co. so lange wie möglich die Null halten und wenn es geht nach vorne hin Nadelstiche setzen. Mit Kapitänin Caroline Fritsch (berufliche Gründe) und Tamara Saric (Schienbeinkopfbruch) fallen zwei wichtige Leistungsträgerinnen für den gesamten Herbst aus. Erst drei Treffer in fünf Spielen gelang dem BL-Aufsteiger in der Premierensaison im nationalen Oberhaus. Die 1:2-Niederlage beim unmittelbaren Abstiegskonkurrenten Bergheim tut noch immer verdammt weh. Auch weil die Stocker-Ladies zum x-tenmal wieder Punkte verschenkt haben. Mit St. Pölten (a) und nächsten Samstag (12 Uhr) im Derby gegen SPG Altach/Vorderland warten auf den Neuling die zwei stärksten Mannschaften.