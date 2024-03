SPG Lustenau/Dornbirn gegen Vizemeister Sturm Graz im Liveticker

Die Stocker-Ladies hoffen im ersten Pflichtspiel des Jahres auf den ersten Heimerfolg.

Der Liveticker vom Spiel SPG Lustenau/Dornbirn vs Sturm Graz

Carina Brunold gibt als Kapitänin gegen Vizemeister Sturm Graz das Comeback als Solospitze Die langjährige Kapitänin und die mit Abstand beste Torschützin Caroline Fritsch (20) fehlt aufgrund ihrer Ausbildung zur Gendarmeriebeamtin der SPG FC Lustenau/FC Dornbirn bis zum Saisonende. Die Übersaxnerin hat die ersten zwei Spiele in der Ö-Bundesliga für das Team um Trainer Klaus Stocker bestritten und fehlt seitdem an allen Ecken und Enden. Die Topscorerin hat 154 (!) Treffer in bislang 89 Pflichtspielen für den BL-Aufsteiger geschossen. Eine Entscheidung, ob Caro Fritsch ihre so erfolgreiche aktive Laufbahn fortsetzen wird, fällt in den nächsten Wochen. Dafür feiert Carina Brunold (21) nach einer fast einjährigen verletzungsbedingten Pause (Kreuzbandriss, Meniskusschaden) zum Frühjahrsstart am Samstag, 13 Uhr, Sparkasse Arena Birkenwiese, gegen Vizemeister Sturm Graz ihr Comeback. Brunold wird die Kapitänsbinde tragen und als Solospitze versuchen im Angriffsspiel neue Impulse zu setzen. Mit nur acht Toren aus neun Spielen stellt die SPG Lustenau/Dornbirn den zweitschlechtesten Angriff der Bundesliga. „Können Graz weh tun. Es muss aber eine konzentrierte Leistung über die gesamte Spielzeit her. Dürfen keine Standards zulassen und wollen über die Außenbahnen Druck für die Offensive erzeugen“, kennt SPG Lustenau/Dornbirn Trainer Klaus Stocker das Erfolgsrezept. „Die Stimmung im Team ist bedeutend besser als im Herbst. Unsere Stärke ist nun das Kollektiv“, hofft man auch auf einen Traumstart ins Frühjahr. Mit Torfrau Fanny Sofia Irene Söderström, Innenverteidigerin Anastasija Rocane, Emely Anne Marrigien van der Vliet und Marta Vidal Vela werden vier der sechs Neuzugänge von Beginn an auflaufen. Tulin Kuyucak und Katrin Kuhn werden im Laufe der Partie erstmals das Trikot überstreifen. Den größten Schritt in der achtwöchigen Testphase mit sechs Vorbereitungsspielen unter anderem gegen SC Freiburg hat die erst 18-jährige Cheyenne Benneker, Tochter von Armand Benneker, gemacht. Sie wird sicher während der Partie in der Abwehrreihe zum Einsatz kommen. Für Chiara Dünser (Meniskus) und Tamara Saric (Syndesmoseband) ist verletzungsbedingt die Saison schon vorbei. Mit zwei Remis und zwei Niederlagen wartet der Tabellenvorletzte noch immer auf den ersten Heimerfolg im nationalen Oberhaus.