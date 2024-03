SPG Linz/Kleinmünchen gegen SPG Lustenau/Dornbirn im Liveticker

Die Stocker-Ladies spielen in Oberösterreich um wichtige Zähler im Abstiegskampf.

Der Liveticker vom Spiel Linz/Kleinmünchen vs SPG Lustenau/Dornbirn

Christian Sterrer , Trainer FC Blau Weiß Linz/Union Kleinmünchen: „Wir wollen am Samstag gegen Lustenau/Dornbirn nachlegen und damit einen perfekten Saisonstart im Frühjahr hinlegen. Das wird allerdings wieder eine schwere Aufgabe, die Vorarlbergerinnen haben gegen Sturm bewiesen, wie schwer es ist, gegen sie zu spielen. Allerdings spielen wir zuhause in unserem Stadion und das hat uns schon im Herbst einen zusätzlichen Motivationsschub gegeben.“

Klaus Stocker, Trainer SPG FC Lustenau/FC Dornbirn Ladies: „Mit Linz kommt der nächste schwieriger Gegner auf uns zu. Eine junge, dynamische Mannschaft, die in Altach beim Cup-Spiel einen guten Auftritt hatte und mit einem Auswärtssieg in Bergheim gut ins Frühjahr gestartet ist. Wir können auf einer guten zweiten Hälfte gegen Sturm Graz aufbauen und werden in Linz versuchen, die ersten Punkte einzuholen.“