SPG FC Lustenau/Dornbirn spielt in einer eigenen Liga

6:1-Heimsieg der Mathis-Truppe gegen Preding.

Mit einem Riesenvorsprung an Punkten geht Tabellenführer SPG FC Lustenau/FC Dornbirn ins Frühjahr. Im letzten Heimspiel im Herrenriedstadion Hohenems gelang der Elf um Trainer Urs Mathis ein halbes Dutzend an Treffern. Die Spielmacherin aus Kolumbien, Estefania Gonzalez Cuartas und Carina Brunold erzielte ein Doppelpack, je ein Tor steuerten die Einwechselspielerinnen Tamara Saric und Charleen Sonnberger bei. Trotz dem Fehlen von Leire Lizarralde, Vanessa Hartmann, Jana Mayer und Laura Gutensohn war der neunte Saisonsieg des überlegenen Spitzenreiter nur ein Spaziergang. Am nächsten Samstag um 13 Uhr gastieren Caroline Fritsch und Co. beim noch sieglosen Schlusslicht Rankweil.TK