SPG Altach/Vorderland will erstmals ins große Finale

Mit einem Sieg im Halbfinale in Neulengbach kann die Summer-Truppe Historisches schaffen.

Der Ticker vom Spiel Neulengbach vs SPG Altach/Vorderland

Nur noch vier Teams sind verblieben im ÖFB Frauen Cup. Zwei davon treffen am Sonntag in Neulengbach aufeinander. Die SPG Altach/Vorderland könnte mit einem Auswärtssieg den ersten Finaleinzug in der Vereinsgeschichte schaffen.

Dass es ein Vorarlberger Verein in solch hohen Gefilden präsent ist, gehört eher der jüngeren Vergangenheit an. Letzte Saison qualifizierten sich Campbell und Co. erstmals für das Semifinale, welches dann aber deutlich gegen St. Pölten verloren ging. Auch heuer erreichte die Spielgemeinschaft nach Siegen bei Hof, Bürmoos und Bergheim die zweitletzte Runde. Pokaltorhüterin Koretic, welche auch in Neulengbach den Kasten hüten wird, erhielt in dieser Cupsaison erst ein Gegentor, vorne erzielte die SPG rekordverdächtige 31 Treffer in den drei Partien.