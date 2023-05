SPG Altach/Vorderland vs Kleinmünchen im Livestream

Im vorletzten Heimspiel treffen die Summer-Ladies auf die Oberösterreicherinnen.

Es war einer der emotionalsten Momente der laufenden Saison für die Altacherinnen, als Eileen Campbell in der 94. Minute den 1:2 Siegtreffer im Hinspiel in Kleinmünchen erzielte. Lange Zeit sah es auf einem schlecht bespielbaren Rasen so aus, als ob der Aufsteiger aus der oberösterreichischen Hauptstadt einen Punkt zu Hause halten könnte. Zum Glück aus Sicht der Vorarlberginnen stand die Nationalspielerin tief in der Nachspielzeit goldrichtig, sodass der verdiente Auswärtssieg doch noch eingefahren werden konnte. Im Heimspiel versuchen Müller und Co. die Sache eindeutiger zu gestalten.