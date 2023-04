SPG Altach/Vorderland vs Altenmarkt im Livestream

Der Tabellendritte ist gegen das Team aus Niederösterreich klarer Favorit.

Im Heimspiel hat die Elf um Trainer Bernhard Summer einen Pflichtsieg eingeplant. Gegen Altenmarkt zählen für Sarah Schneider und Co. nur drei Punkte.

FUSSBALL

ÖFB Frauen Bundesliga 2022/2023

13. Spieltag

SPG SCR Altach/FFC Vorderland – SKV Altenmarkt Sonntag

Altach, Cashpoint-Arena, 11 Uhr, SR Jenewein Livestream VOL.at/VN.at

Die SPG Altach / Vorderland hat den nächsten vollen Erfolg im Visier.

Die 17-jährige Emilia Purtscher unterschreibt einen neuen Kontrakt bis Sommer 2024. Die Feldkircherin zählt in der Frauen Bundesliga zum absoluten Stammpersonal. In allen Saisonspielen kam die zentrale Mittelfeldspielerin zum Einsatz.

Trotz ihres jungen Alters benötigte die Nummer 6 keinerlei Anlauf, um in der höchsten Spielklasse Fuß zu fassen. Purtscher scheut keinen Zweikampf und tritt ebenso offensiv gerne in Erscheinung. Ihre Auftritte blieben auch in Wien nicht ungesehen: Seit 2022 gehörte Emilia ebenso regelmäßig der österreichischen U19 an. Erst unlängst qualifizierte sie sich mit Österreich für die Endrunde der Europameisterschaft in Belgien.

Standesgemäß erledigte das Altacher Frauenteam die Aufgabe in Innsbruck, nun folgt zu Hause das nächste Spiel mit Pflichtsiegcharakter. Der SKV Altenmarkt hält genau wie die Kickerinnen vom FC Wacker erst bei drei Punkten in dieser Saison. Deshalb sind die Rollen am Sonntag in der Arena klar verteilt.

Überzeugendes Hinspiel

Beim ersten Aufeinandertreffen in Niederösterreich sorgte die Spielgemeinschaft schnell für klare Verhältnisse. Tore von Campbell, Kirchmann, Olsen und Natter brachten den Vorarlbergerinnen eine entspannte 0:4 Pausenführung, welche in Abschnitt Zwei durch Tietz und erneut Olsen noch deutlicher wurde. Eine ähnlich überzeugende Leistung erwartet sich das Trainerteam rund um Bernhard Summer vor heimischen Kulisse.

Campbell wieder fit

Positive Auftritte am laufenden Band zeigte die SPG in dieser Saison im Angriffsdrittel. Linda Natter ist seit letztem Wochenende bereits die dritte Altacherin, welcher neun oder mehr Tore gelangen. Maria Olsen traf bereits zehn Mal, eins mehr hat Nationalspielerin Campbell am Konto. Auf jene Angreiferin kann Summer am Sonntag wieder zurückgreifen: Eileen erholte sich komplett und trainierte diese Woche wieder regulär mit. Auf der Ausfallliste stehen nach wie vor Nadia Bendhim, Angela Maldoner und seit letztem Wochenende auch Lena Triendl. Der Verdacht einer schwereren Wadenbeinverletzung bestätigte sich bei der Tirolerin zum Glück nicht. Hinter Michaela Walter steht noch ein Fragezeichen.

Offensivpower vs. Abschlussschwäche

Blickt man auf die Zahlen der laufenden Saison fällt vor dem Duell am Sonntag vor allem die Torstatistik einem ins Auge. Stolze 38 Tore erzielten Natter und Co. in 12 Spielen, Altenmarkt traf erst fünf Mal ins richtige Netz. Im Jahr 2023 ist der SKV gar noch torlos, herbe Klatschen gegen St. Pölten (0:16) und die Vienna (0:10) musste das Team von Kurt Hoffer hinnehmen. Unser Team hingegen hielt sich bis auf die ärgerliche Niederlage gegen Sturm in diesem Jahr schadlos, gut möglich, dass SPG Torhüterin Voll auch dieses Wochenende eine weiße Weste behalten wird.

Um 11:00 Uhr trifft der Tabellendritte auf den Vorletzten der Planet Pure Bundesliga. Tickets gibt es wie immer um 5€ direkt am Stadion. Die Spielgemeinschaft hofft auf eine gelungene Generalprobe, denn eine Woche später wartet nämlich das Highglightspiel der Saison: das Cup-Finale gegen St. Pölten. Der SCRA veranstaltet eine Fanfahrt nach Wiener Neustadt, Karten sind unter tickets.scra.at erhältlich.

FK Austria Wien – SK Sturm Graz 0:4 (0:0)

USV Neulengbach – FC Wacker Innsbruck Sonntag

FC Bergheim – SKN St. Pölten Sonntag