SPG Altach/Vorderland gegen FC Bergheim im Livestream

Der Tabellenzweite in der Frauen Bundesliga empfängt das Salzburger Team.

Der Ticker vom Spiel Altach/Vorderland vs Bergheim

Am Samstag, 14. Oktober empfängt die SPG SCR Altach/FFC Vorderland um 14:00 Uhr den FC Bergheim in der Cashpoint Arena in Altach. Während die Vorarlbergerinnen um die frisch gekürte Fußballerin des Jahres – Eileen Campbell – in der noch jungen Saison weiterhin ohne Punkteverlust sind, konnten auch die Gäste aus Salzburg den ersten Saisonsieg einfahren und gewannen am vergangenen Spieltag mit 2:1 gegen Aufsteiger Lustenau.



Bernhard Summer, Trainer SPG SCR Altach/FFC Vorderland: „Bergheim hat durch den ersten Saisonsieg gewiss Auftrieb und Sicherheit gewonnen. Wir werden sicherlich nicht leichtfertig in dieses Spiel gehen, weil wir wissen wie schwierig es ist, gegen Bergheim Tore zu erzielen, da sie defensiv sehr tief und konstant stehen. Ich denke, der erste Treffer der Partie kann ein Knackpunkt sein. Eine frühe Führung wäre natürlich hilfreich.“