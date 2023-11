SPG Altach/Vorderland gegen Austria Wien im Liveticker

Der Liveticker vom Spiel Altach/Vorderland vs Austria Wien

Bernhard Summer, Trainer SPG SCR Altach/FFC Vorderland: „Wir konnten bisher im Herbst alle Meisterschaftsspiele gewinnen und sind von der Performance her gut unterwegs. Wenn man punktgleich mit St. Pölten an der Spitze steht, gibt es nicht allzu viel zu kritisieren. Das Zielok am Sonntag ist natürlich, auch das Heimspiel gegen die Austria zu gewinnen und den zweiten Platz, den wir aktuell haben, zu verteidigen. Das wird aber sehr schwer, denn die Austria hat eine Top-Mannschaft, die meiner Meinung nach für die Kaderqualität, die sie haben, zu wenig Punkte geholt hat. “



Stefan Kenesei, Trainer FK Austria Wien: „Der Sieg am Wochenende gegen Lustenau hat uns sehr viel Schwung mitgegeben, vor allem auch die Art und Weise, wie wir aufgetreten sind. Altach spielt ein überragendes, erstes Halbjahr und wurde bereits vor der Saison zurecht als möglicher St. Pölten-Jäger gehandelt. Für uns muss alles passen, um dort einen Punkt mitzunehmen. Für einen Sieg bräuchten wir gewiss auch das nötige Glück. Wir haben Altach gut analysiert, wissen klar, wo ihre Stärken liegen aber auch, wo wir Möglichkeiten bekommen werden. Es wird auch dahingehend ein spannendes Spiel werden, zu sehen, wie weit unsere junge Mannschaft in solchen Spielen ist. Gerade gegen die stärkeren Teams ist es uns in der Saison bisher nicht so gelungen, wie wir es uns gewünscht hätten. Aber wir sind noch in einem großen Umbruch, wollen in unserem Speil noch konstanter werden. Insgesamt bin ich positiv gestimmt, dass die Austria mit dem Frauenteam auf dem richtigen Weg ist.“