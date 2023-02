Spezielles Highlight für Jung-Admiraner

Die Nachwuchskicker der Dornbirner Admira durften am vergangenen Wochenende als Einlaufkinder in der Cashpoint-Arena dabei sein.

Dornbirn. Auf Einladung des SCR Altach ging es für die U12/U13 Kicker der Admira am vergangenen Sonntag nach Altach in die Cashpoint-Arena zum Frühjahrsauftakt in der Bundesliga. Die Dornbirner Youngsters konnten dabei allerdings nicht nur das Spiel anschauen, sondern durften auch mit den Bundesliga-Profis einlaufen.