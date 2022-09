Spezielle Trainings für Kinder und Jugendliche

Die Fußballschule Tecnofutbol (größte Fußballschule in Österreich) sucht wieder Verstärkung in Dornbirn.

Wir bieten allen Kindern zwischen 6 & 14 Jahren, 1x in der Woche ein Stützpunkttraining an. Immer am Dienstag von 17-18:30 Uhr in Dornbirn.