Spezialfahrzeug für die Baumpflege

Bregenz (BRK) – Die Stadtgärtnerei hat einen neuen Mercedes Benz samt Teleskophubarbeitsbühne bekommen. Die Anschaffung war im Stadtrat beschlossen worden.

Das Fahrzeug, das insbesondere für die Baumpflege eingesetzt wird, wurde geliefert und in Betrieb genommen.

„Bisher haben wir für die Baumpflege und ähnliche Arbeiten ein solches Auto angemietet. Jetzt haben wir ein eigenes, mit dem man selbst schwierige Einsätze in großer Höhe sehr gut bewältigen kann“, zeigte sich Bürgermeister Michael Ritsch bei der Übergabe an das Team der Stadtgärtnerei erfreut.

Und der zuständige Stadtrat Robert Pockenauer ergänzte: „Unsere Stadtgärtnerei hat zu jeder Jahreszeit ‚Hochsaison‘. Das Tätigkeitsfeld reicht von der Aufzucht und Einbringung neuer Pflanzen über den Rückschnitt von Gräsern, Sträuchern und Bäumen bis hin zur Mithilfe beim Winterdienst. Gerade in einer Stadt, in der es so viel Grün gibt, können alle diese Arbeiten nur dann zufriedenstellend erledigt werden, wenn die erforderlichen technischen Geräte vorhanden sind. Die Beschaffung des neuen Spezialfahrzeugs ist ein wichtiger Beitrag dazu.“