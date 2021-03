Sperrstunden-Hammer: Lokale schließen früher

Das Sozialministerium hat am Donnerstagnachmittag jene Verordnung vorgelegt, die diverse Corona-Lockerungen ab Montag in Vorarlberg, für Jugendliche und für Selbsthilfe-Gruppen regelt.

Überraschend ist, dass für den nunmehr möglichen Gasthaus-Besuch in Vorarlberg nicht nur ein negativer Corona-Test nötig ist, sondern dass auch am Verabreichungsplatz eine FFP2-Maske zu tragen ist, wie aus dem der APA vorliegenden Verordnungsentwurf hervorgeht. Zugesperrt werden muss um 19 Uhr.

Ermöglicht werden damit in Vorarlberg auch Veranstaltungen, wobei diese auf 100 Personen beschränkt sind. Zudem darf nur maximal die halbe Kapazität der Räumlichkeit genutzt werden. Die Plätze müssen zugewiesen und gekennzeichnet sein. Hier gelten auch in Eigenregie durchgeführte Tests als Eintrittskarte, sofern diese in einem behördlichen Datenverarbeitungssystem erfasst sind. Speisen und Getränke dürfen nicht abgegeben werden, der Buffetbesuch fällt also aus. Jedenfalls von den Veranstaltern zu erstellen ist ein Präventionskonzept.