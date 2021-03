Sperrstunden-Chaos und Skandal-Interview

Am Freitag sind Landeshauptmann Markus Wallner und Adelsexpertin Lisbeth Bischoff zu Gast in "Vorarlberg live".

Am Donnerstagabend sorgten widersprüchliche Berichte einer Gastro-Sperrstunde um 19 Uhr für Verwirrung. Landeshauptmann Markus Wallner wird das Chaos am Freitag in "Vorarlberg live" aufklären und informieren, was noch geplant ist.