Sperrstunde und Anzeigen: Polizei kontrolliert wieder

Bereits am Wochenende kontrollierte die Polizei im Bezirk Dornbirn. Wie die Kontrollen ablaufen, erklärt Rainer Fitz von der Landespolizeidirektion.

Nicht nur die Coronamaßnahmen wurden am Montag verschärft, auch verschärfte Überprüfungen stehen an. "Wir werden härter durchgreifen und die Kontrolldichte erhöhen", kündigte Landeshauptmann Markus Wallner am Montag an. Am Wochenende fand bereits ein erster Schwerpunkteinsatz in Dornbirn, dem derzeitigen Hotspot der Infektionsentwicklung, statt. Man habe für die Kontrollen auch die Polizei um Unterstützung gebeten, so Wallner.