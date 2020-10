Sperrstunde bleibt bei 22 Uhr: Der Ländle-Gastro geht langsam die Luft aus

Die dreiwöchige Befristung der Sperrstunde neigt sich dem Ende zu. Wie es jetzt weitergeht, verraten Vorarlberger Gastronomen.

Bleibt es bei der Sperrstunde um 22 Uhr? Diese Frage stellte sich bis heute den Vorarlberger Gastronomen. Die Verordnung für die auf drei Wochen befristete frühe Gastro-Sperrstunde läuft am Sonntag aus. Heute galt es, zu entscheiden, ob die Sperrstunde bleibt oder weiter nach hinten verschoben wird. Es gilt nun also zu entscheiden, ob es dabei bleibt oder ob die Sperrstunde wieder nach hinten verschoben wird. Die derzeitigen aktiven Fallzahlen in Vorarlberg haben den höchsten Wert seit 1. April erreicht. Daher lieferten die Gespräche der Gastro-Vertreter mit dem Land ein ernüchterndes Ergebnis: Die Sperrstunde bleibt vorerst bei 22 Uhr.