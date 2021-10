Sperre von Straße und Wanderwegen am Staufen

In Dornbirn am Staufen finden derzeit Holzarbeiten statt, weshalb die Straße sowie die Wanderwege aktuell gesperrt sind.

Die Eigentümergemeinschaft Alpe Staufen hat Holzschlägerungen und Holzbringungsarbeiten in Auftrag gegeben. Die öffentliche Straße bis zur Alpe Staufen ist deshalb ab der Abzweigung Karren/ Kühberg von allen Seiten her für den gesamten Verkehr gesperrt. Die Sperre betrifft den motorisierten Verkehr ebenso wie den Rad- und Fußgängerverkehr.

Der Rundwanderweg zwischen der Alpe Staufen und dem Kühberg sowie der direkte Weg auf den Staufen ("Wurzler") ist in diesem Bereich (Parzelle "Kou") in beiden Richtungen gesperrt. Die Holzarbeiten dauern voraussichtlich bis zum 1. November an.