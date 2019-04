Sperre Fuß- und Radweg im Bereich Strandbad Lochau

Lochau. Im Zuge des Projektes „Hochwasserschutz Kugelbeerbach und Oberlochauerbach“ am See muss der bestehende Fuß- und Radweg für den Zeitraum vom 23. April bis 4. Mai im Bereich Liegeweise/Strandbad gesperrt werden. Eine Umleitung auf der „Baustraße“ ist eingerichtet.

Mit den Spundungen an Kugelbeerbach und Oberlochauerbach beginnen am 23. April die ersten Bauarbeiten für die geplante Errichtung der vier Brückenbauwerke in den Bereichen ÖBB und Bodenseeradweg. Daher ist es aus sicherheitstechnischen und arbeitstechnischen Gründen notwendig, den bestehenden Fuß- und Radweg zu sperren und den „Verkehr“ über die neu angelegte „Baustraße“ im Wiesenbereich und weiter bis zum Ende des Strandbadgebäudes umzuleiten.