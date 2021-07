Bludenz. Kommende Woche kommt es aufgrund von dringend erforderlichen Straßensanierungsarbeiten zu einer Sperre der Klarenbrunnstraße. Der Verkehr wird örtlich umgeleitet

Für die Fertigstellung des Straßen- und Kreisverkehrprojektes in Bürs wird im Zuge der Sperre von Bürs nach Bludenz die Klarenbrunnstraße in Bludenz im Bereich der Kreuzungen mit der Mokry- und Wichnerstraße in der Zeit von voraussichtlich 15. Juli 2021 (20 Uhr) bis 16. Juli 2021 (5 Uhr) -witterungsabhängig- aufgrund von dringend erforderlichen Straßensanierungsarbeiten ebenso gesperrt. Der Verkehr wird örtlich umgeleitet.