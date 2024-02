Spendenübergabe des Männerchors an den MoHi amKumma

Anfang Februar durfte Männerchor Frohsinn-Vizeobmann Johannes Tschohl einen Spendenscheck über 2100 € an MoHi-Gesamtleiterin Michaela Müller überreichen.

Die stolze Summe wurde in der Vorweihnachtszeit beim musikalischen Adventfenster auf dem Anwesen von Erika und Reinhard Kopf in Koblach-Neuburg von zahlreichen Veranstaltungsbesuchern gespendet. Ein besonderer Dank gilt der Firma Loacker Tours, die den Kinderchor Bregenz-Weidach kostenlos mit einem Bus nach Koblach brachte und sich zusätzlich mit einem Spendenbetrag beteiligte. Moderator Christian Urban spendete im Namen der Firma Nachbaur Reisen ebenfalls großzügig.

Der neu zusammengeführte MoHi amKumma (bestehend aus den Hilfsdiensten der Gemeinden Götzis, Koblach und Mäder) steht seit 1. Jänner unter der Führung der Koblacherin Michaela Müller. „Wir freuen uns sehr über diese große Spende, die von uns zur Gänze in Koblacher Haushalten verwendet wird“, so die Gesamtleiterin. Der Männerchor Frohsinn bedankt sich sehr herzlich bei allen mitwirkenden Chören und Instrumentalisten und insbesondere bei allen Besuchern und Spendern. Chorleiterin Gudrun Urban-Nachbaur und ihre Sänger freuen sich bereits jetzt auf das kommende Adventfenster am 13. Dezember 2024!