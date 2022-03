Spendengewinn zu Frühlingsbeginn

Weltladen zeigte Frühjahrsmode, Film zum Brunnenbau und sammelte für Ukraine

FRASTANZ Zu einem besonderen Zweitagesprogramm hieß der Weltladen Frastanz viele Gäste in seinem Geschäft im Saminapark willkommen. Unter dem Motto „Lass die Sonne in dein Herz“ wurde die neue Frühlingskollektion von „Fairytale“ vorgestellt. Inmitten einer bunten Osterdekoration zeigten Waltraud Hauser und Marilyn Oswald bei einem Gläschen Sekt die neuesten Taschen, Tücher und allerlei Accessoires.

Am Tag darauf wurde der Internationale Tag des Wassers gefeiert. Hierzu wurde auf Großbildschirm ein Film zur Geschichte des Brunnenbaus in Burkina Faso gezeigt. In Burkina Faso, seit 30 Jahren Schwerpunkt der Österreichischen Entwicklungshilfe, wurde 2010 der erste Brunnen der Aktion „Brunnen-Schilling-Wandersparbuch“ gebaut. In der Folgezeit wurden auch mit Spenden aus Frastanz viele weitere Brunnen errichtet. Dank Schwester Elisabeth aus dem Bernardaheim entstanden drei Brunnen.

Zu den zahlreichen Besuchern im Weltladen zählte auch Bürgermeister Walter Gohm. Aus aktuellem Anlass wurden an den beiden Tagen Spenden für die Menschen in der Ukraine gesammelt. So kamen 500 Euro für die Aktion „Nachbar in Not“ zusammen. HE