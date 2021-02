Spendenaufruf: 19.800 Euro für Harry

Die Firma Vögel Transporte startete vor Weihnachten für ihren an Krebs erkrankten Mitarbeiter einen Spendenaufruf - unglaubliche 19.800 Euro kamen dabei zusammen.

Die Firma Vögel Transporte in Bludesch möchte sich bei allen, die gespendet haben, bedanken: "Hiermit möchten Harry und wir uns herzlichst über diese unglaubliche Spendensumme bedanken", so Maria Vögel von Vögel Transporte. Satte 9.900 Euro kamen beim Aufruf, dank zahlreich spendenden Besucher des Weihnachtstrucks, Überweisungsspenden, Spenden von Arbeitskollegen, Kunden und Lieferanten zusammen. Diese Summe wurde dann durch das Unternehmen verdoppelt und an Harry übergeben. "Überwältigt sagen wir auf diesem Wege nochmals ein 'vergelts Gott' und wünschen Harry weiterhin gute Genesung", so Vögel.