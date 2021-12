Spenden statt Party feiern

Jugendliche und RouteStock-Festival-Crew aus Übersaxen spenden 2000 Euro für "Stunde des Herzens".

Doch statt den Kopf in den Sand zu stecken und zu resignieren oder sich nur zu ärgern, hatten die jungen Initiatoren des Vereins unter Mastermind André Maier eine tolle Idee. Warum nicht etwas Gutes tun und das Beste aus der Situation zu machen? Kurzerhand wurde über die sozialen Kanäle kommuniziert, dass selbstverständlich alle, die es wollen, ihre Ticketpreise zurückerstattet bekommen. Für die anderen aber, die freiwillig auf die Rückerstattung verzichten, gilt, dass der Betrag zu 100% an die Kinderhilfsorganisation “Stunde des Herzens” gespendet wird. Und siehe da, 110 Tickets wurden nicht zurückgefordert und so ergab sich eine Spendensumme von 1.650 Euro. Die Organisatoren haben dann zusätzlich nochmals 350 Euro draufgelegt und so konnte eine stolze Spendensumme von genau 2.000 Euro an “Stunde des Herzens” übergeben werden.