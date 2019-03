Spenden stärken Wildpark den Rücken

55. Generalversammlung: Birkhuhn-Voliere wird größte Investition.

FELDKIRCH Das vergangene Wildparkjahr ist geprägt von vielen Blessuren. Die Föhnstürme machten dem Betrieb zu schaffen und zerstörte einige Gehege. Die Versicherung kommt für diverse Schäden auf und auf den Katastrophenfond darf in solchen Notfällen auch zugegriffen werden. „Dennoch …“, drückt Präsident Wolfgang Burtscher bei der Versammlung seine Wertschätzung aus: „… ohne die zahlreichen Spenden der Bevölkerung wären solche Investitionen nicht möglich gewesen!“ Betriebsleiter Christian Ammann blickt mit seinem Tierpflegerteam, Viktor Watzenegger , Hannes Allgäuer , Fritz Mazari und Christoph Hartmann , dennoch auf ein erfolgreiches Jahr zurück. „Vergangenes Jahr veranstaltete der Tierpark 57 Führungen mit Schulklassen zu den Schwerpunkten Waldpädagogik und Wildparkführung“, so Ammann. Weitere Highlights für die Öffentlichkeit waren der Waldtag mit rund 300 Kindern, die Zusammenarbeit mit dem Verein Tierschutz macht Schule – „Pet Buddy goes school“ und „Rhythmisch durch den Wildpark“ mit Sabine Matt Schönwetter .

Eine Projektarbeit der 3a-Klasse der Bildungsanstalt für Elementarpädagogik hat Gestaltungsentwürfe für den Spielplatz, Birkhuhn-Voliere Innenraumgestaltung und Beschäftigungstherapie bei Wolf, Luchs, Wildkatzen vorgelegt – deren Umsetzung wird nun geprüft. Das Thema Sicherheit war 2018 ein stetiger Begleiter: TÜV-Kontrollen, Evaluierung und Sicherheitsunterweisungen sowie Notfallpläne infolge der Stürme werden derzeit erarbeitet. Ein Beispiel: Wie reagiert der Wildpark bei einem Sturmschaden im Wolfgehege richtig. 120 Baumschutzgitter und Bäume wurden in den Gehegen eingepflanzt. Das entspricht nun wieder dem Beschattungsgrad der Tiere laut Tierschutzgesetz: „Der trockene Sommer machte uns sehr zu schaffen“, erläuterte der Betriebsleiter. „Auch die qualitativ hochwertige Nahrungsanschaffung hat sich als schwierig erwiesen.“ Es waren tägliche Herausforderungen nach dem Sturm „Burglind“. „Dank an alle Helfer die uns infolge der Föhnstürme tatkräftig unterstützt haben.“

Gesamt zählt der Wildpark derzeit 130 Tiere. Von Rotwild, Waschbär, Murmeltiere oder Minischweine sind die Jungtiere und Frischlinge ein besonderer Besuchermagnet. Kürzlich kamen vier Wildschweinfrischlinge zur Welt. „Der Wildparkfrühling ist geprägt von Geburten. Das gefällt den Besuchern natürlich besonders“, meint Ammann. Der Imkereiverein Zwischenwasser-Laternserthal hat die Einrichtung im Fuchshaus erweitert. Dabei wurde ein Lehrbienenstand installiert. Nun bietet der Wildpark auch eine neue Führung „Alles um die Biene“ an. Zwecks Übersicht hat der Betrieb eine neue Beschilderung für den Rundweg angebracht – drei weitere Lagepläne sind derzeit in Arbeit. Wegweiser und Waldlehrpfad sind in Folge die nächsten Projekte. Die in die Jahre gekommenen öffentlichen Bänke und Tische müssen dieses Jahr auch erneuert werden. Ein besonderer Herzenswunsch ist für den Betriebsleiter ein Wildparkhaus. Dabei verweist er auch auf die Statuten des Vereins, die einen Ort zur Abhaltung von Symposien, Vorträge und Seminare sowie die Mitarbeit und Präsentation bei öffentlichen Veranstaltungen vorsieht. Der derzeit ausgearbeitete Vorschlag inkl. Dusch- und Umziehmöglichkeit für die Mitarbeiter beläuft sich auf rund 1,5 Millionen Euro.