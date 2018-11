Spende von 44.000 Euro für den guten Zweck

Bereits zum 19. Mal veranstaltet der Handballclub Sparkasse BW Feldkirch ein Benefizevent in der Feldkircher Reichenfeldhalle.

Vom 9. bis 10. November 2018 findet das traditionelle „2 to 4-Handball-Benefizevent“ statt. Um 14:00 Uhr fällt mit der Lehrlingschallenge der Startschuss für das zweitägige Benefizevent. Dabei treten sich Lehrlinge aus Vorarlberg und Liechtenstein auf dem Handballparkett gegenüber. Ein ganz besonders Spiel findet dann um 18:00 Uhr statt: Die Kinder des Schulheim Mäders spielen gemeinsam mit Feldkirchern Politikern (unteranderem mit dem Bürgermeister Mag. Wilfried Berchtold, den StadträtInnen und den OrtsvorsteherInnen von Feldkirch) und den Staatsliga-Damen Handball. Im Anschluss findet das Publikumsturnier mit über 20 Hobbymannschaften statt, die bis 02:00 Uhr in der Früh ihre Handballkünste zeigen. Die Anmeldegebühr der Lehrlingschallenge und des Publikumsturniers werden 1:1 gespendet! Am zweiten Tag der Benefizveranstaltung organisiert der Handballclub einen Jugendtag mit allen NachwuchsspielerInnen aus Feldkirch.

Auch abseits des Handballspielfeldes sorgt der Handballclub mit einer „Novemberparty“ für ordentliches Entertainment. Die Live-Band „mir drei“, die bereits seit mehreren Jahren das Benefizevent unterstützt, sorgen für den richtigen Sound. Mit einem Live-DJ wird dann bis in die frühen Morgenstunden für den guten Zweck weitergefeiert. Treu nach dem Motto „Novemberfest“ findet um 20:00 Uhr ein Fassanstich statt. Um 00:00 Uhr steigt eine „Maßkrug-Challenge“. Gäste in Dirndl und Lederhosen sind gerne willkommen!

Der Handballclub Sparkasse BW Feldkirch will sich mit dieser Veranstaltung auch soziale engagieren und Menschen in Nöten finanziell unterstützen. Der größte ehrenamtlich geführte Handballverein Österreichs konnte in den letzten Jahren bereits über 44.000,00 Euro an soziale Einrichtungen und Vereine spenden. Wie bereits in den vergangenen Jahren möchten Feldkirchs HandballerInnen auch heuer wieder das Schulheim Mäder (Landessonderschule für körper- und mehrfachbehinderte Kinder) und den gemeinnützigen Verein „Ma Hilft“ unterstützen.