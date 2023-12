Spende für ÖKOLOG-zertifizierte Schulen

Bludenz. Einer Tradition folgend tätigte die Sparkasse Bludenz auch anlässlich des vergangenen Weltspartages eine Spende.

. Diese ging an die ÖKOLOG-zertifizierten Schulen Volksschule Bludenz-Obdorf, an die Mittelschule Bürs und an das Bundesgymnasium in Bludenz.

Schulqualitätsmanagerin Angelika Kaufmann gab einen interessanten Einblick, was es mit ÖKOLOG-zertifizierten Schulen auf sich hat. Vor allem, so Angelika Kaufmann, arbeiten Lehrer:innen und Schüler:innen an brennenden Themen unserer Zeit. Die Auseinandersetzung mit Ökologie, Wirtschaft und sozialen Belangen sei zudem in den meisten ÖKOLOG-Schulen auch im Schulprogramm verankert und rege zu nachhaltigem Denken und Handeln an.

Direktorin Cornelia Morscher informierte darüber, wie sich die Themen Umwelt, Mensch, Natur und Gemeinschaft in der Volksschule Bludenz-Obdorf in den Schulalltag einbetten. Direktor Helmut Schuler berichtete über die Projekte Klimawandel und über den ökologischen Fußabdruck der Mittelschule in Bürs. Zudem befasse sich die Schule intensiv mit dem Thema Abfall. Direktor Gerald Fenkart gab einen Einblick in die Bemühungen um eine zukunftsfeste Bildung. Er berichtete über die breit gefächerten Aktivitäten im Wirtschafts- und Umweltbereich und gab einen Einblick in das Projekt Blumenwiese beim Bundesgymnasium in Bludenz.