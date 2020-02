Spende bei Dorfinstallateur übergeben

Am vergangenen Donnerstag wurde in den Räumen der Firma Dorfinstallateur eine Spendensumme von 2000 Euro an Doris Klinger und Brigitte Loacker von Götzner für Götzner übergeben.

Götzis Im Dezember 2019 fand bei Dorfinstallateur die Firmen – Weihnachtsfeier statt. Bei der „Millionenshow“ im Zuge der Feier gewann Gerd Loacker den Hauptpreis 1000 Euro. Anlässlich seiner bevorstehenden Pensionierung Anfang März diesen Jahres verdoppelte Gerd Loacker die Gewinnsumme auf 2000 Euro und übergab die Spende an den sozialen Verein Götzner für Götzner. Die Freude war groß. Doris Klinger und Brigitte Loacker bedankten sich herzlich für die großzügige Spende und betonten, dass das Geld bedürftigen Familien in der Region zugutekommen werde. VER