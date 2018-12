Spende an "Götzner für Götzner" übergeben

Gegen eine freiwillige Spende konnten die Besucher des Götzner Weihnachtsmarktes, der an drei aufeinanderfolgenden Tagen beim Jonas Schlössle stattfand, selbst gefertigte Babyschuhe, Mützen, Socken und Stirnbänder erwerben.

Die Initiatoren Günter und Erika Prosch übergaben am Sonntag, dem 2. Dezember an Doris Klinger und Brigitte Loacker vom Verein „Götzner für Götzner“ eine Spende in der Höhe von 375 Euro. „Das Geld können wir sehr gut für die Weihnachtsaktion verwenden. Diese findet jedes Jahr im Advent in enger Zusammenarbeit mit der Gemeinde Götzis und mit Andrea Heuss, der Koordinatorin der Götzner Kindergärten, statt, “ informiert Obfrau Doris Klinger. VER