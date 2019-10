Spencer Tunick begeisterte im Flatz Museum

Am vergangenen Freitag wurde die Ausstellung „NUDES“ im Beisein des weltbekannten Künstlers Spencer Tunick eröffnet. Knapp 200 Gäste folgten der Einladung.

Die von Gerald Matt und Jürgen Weishäupl kuratierte Ausstellung ist von 5. Oktober 2019 bis 1. Februar 2020 im Flatz Museum in Dornbirn zu sehen. Es ist die erste Retrospektive des amerikanischen Künstlers in Österreich. Zu sehen sind Arbeiten Tunicks von den ersten illegalen Akten am Broadway, für die er unter New Yorks Bürgermeister Guiliani noch verhaftet wurde, bis zu seiner größten Aktion in Mexiko City, für die über 18.000 Menschen auf dem größten Platz der Stadt, dem Zocalo vor der Kathedrale, mit Genehmigung des mexikanischen Präsidenten die Hüllen fallen ließen.

Tunick ist weltweit tätig

Tunick inszeniert weltweit Kunstaktionen - unter anderem in Sydney, New York, London, Barcelona, und Düsseldorf. Großes Aufsehen erregten auch Projekte wie mit Greenpeace bei der Fußball-Europameisterschaft in der Schweiz als Aktion gegen die Folgen der globalen Erwärmung oder seine Aktion mit nackten Frauen unterschiedlicher Hautfarbe gegen die Nominierung von Donald Trump in Cleveland. Insgesamt haben mehr als 100.000 nackte Menschen an seinen spektakulären Kunstprojekten teilgenommen. Dabei reichen ihm meist Vorabmeldungen in der lokalen Presse, um die oft vielen Tausend Mitwirkenden zu mobilisieren. Zum Dank für ihre Teilnahme erhalten sie ein signiertes oder mit seiner Signatur bedrucktes und in limitierter Auflage produziertes Foto der Installation.