Spektakuläre Tierrettung in Schlins: Pferd musste mit Kran aus Bach gerettet werden

Am Sonntagabend kam es zu einer dramatischen Rettungsaktion in Schlins, bei der die Feuerwehr ein Pferd aus einem Bach befreite.

In den späten Stunden des Sonntagabends fand in Schlins eine Rettungsaktion statt, bei der ein 14-jähriger Wallach aus einem Bach gerettet wurde. Das Pferd war mit seiner zwölfjährigen Reiterin unterwegs, als plötzlich das Zaumzeug riss. Nachdem die Reiterin abgestiegen war, galoppierte das Pferd in Richtung Stall davon und stürzte dabei in den Bach, aus dem es sich nicht mehr selbst befreien konnte.