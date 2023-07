Spektakuläre Rennaction: 50 glückliche Vorarlberger erlebten hautnah den Formel 1-Wahnsinn in Spielberg!

WANN & WO, Juwelier Huber und Team Aktiv machten es möglich: Vergangenes Wochenende durften 50 Vorarlberger beim Formel 1-Rennen in Spielberg dabei sein. Was sie erlebt haben? Wir zeigen es euch!

Ein Bus voller Formel 1-Fans, die sich schon auf den kommenden Tag freuten: So startete die Fahrt in die Steiermark. Die Vorfreude war riesig, schließlich wartete ein Wahnsinns-Rennen in Spielberg auf die Gewinner unseres großen Formel 1-Gewinnspiels.