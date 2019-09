Spektakuläres Programm beim Jugendflugtag

Beim Jugendflugtag des Vereins der Modellsportflieger Bregenzerwald wurden Kinder und Jugendliche in die Mitte gerückt und Flugbegeisterung geweckt.

Für Groß und Klein war die Ankunft des Wucher Hubschraubers Gallus 1 ein großes Erlebnis. Der Hubschrauber durfte innen und außen besichtigt werden und Pilot, Rettungsflieger und Flug Arzt standen den interessierten Besuchern gerne Rede und Antwort. Ein darauffolgender Höhepunkt des Jugendflugtages war die Ankunft der in Hohenems stationierten Yak52. Das russische, kunstflugtaugliche Fluggerät überflog den Schnepfauer Modellsportflieger-Flugplatz mit einem spektakulären Flugmanöver und verabschiedete sich schlussendlich mit einem Tiefflug über den Köpfen der Zuschauer. Nochmals spektakulär wurde es am späten Nachmittag, ungefähr fünfzig Fallschirmspringer vom Fallschirmsportverein sprangen in ca. 4000 m Höhe aus dem Flugzeug, zeigten Formationen und landeten nach ein paar Minuten direkt auf dem Gelände des Modellsportflieger-Vereins.

Neben guter Verpflegung am Grill- und Getränkestand wurde auf der bestens organisierten Veranstaltung allen Interessierten die Möglichkeit geboten am Flugsimulator die vier Achsen der Modellflieger kennen zu lernen. Wer in Gas, Höhenruder, Seitenruder und Querruder eingeschult war durfte mittels Lehrer-Schüler-System in Begleitung eines Fluglehrers seinen ersten Flug mit einem Modellflieger absolvieren. Und spätestens bei der sensationell gebotenen Flugshow, welche die Bregenzerwälder Modellflugsportler boten, war die Begeisterung vieler Beobachter geschürt. Was ja auch Sinn und Zweck der gelungenen Veranstaltung war, würde sich doch Vereine Obmann Alban Bertsch und sein Team vom Bregenzerwälder Modelsportflieger-Verein über jeden Neu-Zugang und Nachwuchs sehr freuen.