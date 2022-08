Spektakuläres BMX-Wochenende in Bludenz

Bludenz (dk). Mit dem „BMX-Weekend“ veranstaltet der BMX-Club Sparkasse Bludenz am 13. und 14. August 2022 das spektakulärste BMX-Rennen dieser Saison in der Alpenstadt.

Erwartet werden zu diesem Groß-Event mit dem „Arlberg Quellfrisch Open“ am Samstag und dem „3. Lauf zur Deutschschweizer Meisterschaft“ am Sonntag rund 200 Riders aus der Schweiz, Deutschland, Italien und Österreich. Mit dabei natürlich auch das starke Team des heimischen Clubs, das erst kürzlich bei den Österreichischen Meisterschaften in Bludenz mit drei Meistertiteln seine Klasse bewiesen hat. Der Veranstalter freut sich auf zahlreiche Zuschauer, die garantiert rassigen BMX-Sport zu sehen bekommen werden. Die Veranstaltung auf der Anlage des BMX-Clubs an der Rungelinerstraße ist bewirtschaftet, der Eintritt frei.