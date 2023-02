Spektakulärer Saisonabschluss der Kunstbahn-Rodler

Winterberg (VRV). Fulminanter Saisonauftakt in Innsbruck-Igls, spektakulärer Abschluss in Winterberg. Wesentlichen Anteil an den Erfolgen der Austria-Rodler hatten auch die Asse vom Rodelclub Sparkasse Bludenz.

Die Erfolgsserie in Winterberg begann mit den Siegen von Selina Egle/Lara Kipp im Damen-Doppel, gefolgt vom Sieg von Madeleine Egle und dem 2. Rang von Lisa Schulte im Damen-Einsitzer. Beim Herren-Doppelsitzer schafften es Juri Gatt/Riccardo Schöpf mit Rang 3 aufs Podest. Die Bludenz/Tirol-Paarungen Yannick Müller/Armin Frauscher und Thomas Steu/Lorenz Koller vervollständigten mit den Rängen 5 und 6 die starke mannschaftliche Leistung der Österreicher. Bei den Herren Einsitzern zeigte einmal mehr Weltmeister Jonas Müller welches Potential in ihm steckt. Er katapultierte sich von Rang 6 im 1. Durchgang noch auf Rang 2 und musste sich nur dem deutschen Überflieger Max Langenhan geschlagen geben. Nico Gleischer, Wolfgang Kindl und David Gleischer machten mit den Rängen 3, 4 und 8 den Teamerfolg komplett.

Gold in der Teamstaffel

Als Sahnehäubchen gab es noch zum Abschluss der Bewerbe mit Madeleine Egle, Jonas Müller und Juri Gatt/Riccardo Schöpf den Sieg in der Teamstaffel vor den favorisierten Deutschen. Fazit: 2022/2023 war für die rot-weiß-roten Rodler trotz mancher Tiefpunkte eine äußerst erfolgreiche Saison. 14 Siege, 37 Podestplätze und 8 WM-Medaillen sprechen für sich.