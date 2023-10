Spektakuläre Schlussübung der Feuerwehr Dornbirn

Vorarlbergs größte Feuerwehr demonstrierte eindrucksvoll ihre Einsatzbereitschaft.

Dornbirn. Ein Feuerwehrauto nach dem anderen biegt von der Höchsterstraße Richtung HTL Dornbirn ein, Sirenenalarm hallt durch die Luft, ein lautes „Wasser marsch“ ertönt über dem Pausenhof und nebenan kommt die Bergeschere bei einem verunfallten Auto in den Einsatz. Dramatische Szenen, die sich vergangenen Samstag am vergangenen Samstag bei der HTL Dornbirn und dem neuen Schulgebäudekomplex des Sportgymnasiums abspielten – allerdings nur zur „Show“. Unter dem Motto „Schnell wie die Feuerwehr” zeigten die Dornbirner Feuerwehrleute bei ihrer alljährlichen Abschlussübung wie sie in unterschiedlichen Szenarien Leben retten und Gefahren bannen.

Großes Besucherinteresse

Zahlreiche Besucherinnen und Besucher folgten der Einladung, dem Spektakel beizuwohnen und der Freiwilligen Feuerwehr bei ihren Einsätzen einmal hautnah über die Schulter zu blicken. Die beeindruckten Gesichter der Zaungäste sprachen dabei Bände.

Die Übung umfasste verschiedene Einsatzszenarien, die von den Feuerwehrmännern und -frauen mit vollem Einsatz und äußerst realistisch bewältigt wurden. So wurde u.a. in der der Chemie-Werkstatt ein Gefahrguteinsatz simuliert, während gleichzeitig eine Rettung vom Dach mittels Drehleiter inszeniert wurde. „Wir sind ja sozusagen auch schon ein bisschen geübt in Sachen Ernstfall, denn wir hatten tatsächlich in den vergangenen Wochen schon dreimal Brandalarm an der Schule. Diese Schlussübung unterstreicht somit auch noch einmal die Bedeutung der Feuerwehr Dornbirn, die für die Sicherheit in der Region, bei öffentlichen Gefahrenlagen und bei Katastrophen sorgt“, betonte HTL-Direktor Michael Grünwald.

Im Außenbereich demonstrierten die Feuerwehrleute außerdem eine technische Hilfeleistung nach einem Verkehrsunfall und die Jugendfeuerwehr führte einen beeindruckenden Löschangriff vor. Viele Kinder und Jugendliche waren auch gekommen, um sich das Spektakel anzusehen. So auch Tobias und Mia Aigner, die ihren Vater Andreas in Aktion sehen wollten. „Unser Papa ist schon seit 20 Jahren bei der Freiwilligen Feuerwehr und wir sind sehr stolz auf ihn“, erklärte Sohn Tobias, der sich ebenfalls vorstellen kann, einmal der Feuerwehr beizutreten.

Sicher dank hohem Engagement