Spektakuläre Einblicke in den Schulalltag

Die Oberstufe des BORG Schoren stellte sich bei einem Tag der offenen Tür vor.

Dornbirn. Wer den Tag der offenen Tür für die Oberstufe am BORG Schoren besuchte, dem wurde einiges geboten: von der feuerspeienden Schülerin über den Blick durch die VR-Brille bis zum STOMP-Konzert. Wie jedes Jahr hatte der Schoren seine Türen geöffnet, um zukünftigen Oberstufenschülern einen Einblick in das Unterrichtsangebot zu geben. „Statt dem Freitagnachmittag haben wir uns erstmals für den Donnerstagabend entschieden, in der Hoffnung, dass es besser in die Familienterminpläne passt. Bis jetzt sind wir mit dem Ansturm sehr zufrieden“, zog Direktor Reinhard Sepp eine Zwischenbilanz.

Exklusive Einblicke

Neu war auch, dass die Besucher nicht von Schülern durch die Schule geführt wurden, sondern mittels farbiger Bodenlinien, die zu den jeweiligen Schwerpunkten führten. Hier waren die aktuellen Oberstufenschüler im Einsatz und zeigten anhand von Experimenten, Vorführungen, Konzerten und Mini-Vorträgen, wie der Unterricht in der Oberstufe abläuft. Für die zukünftigen Schüler gab es zahlreiche Möglichkeiten, selbst Hand anzulegen und kleine Versuche durchzuführen. „Am Unterrichtsangebot haben wir im Wesentlichen nichts geändert, außer, dass jetzt auch alle Schüler, die keine Notebookklasse besuchen in der Oberstufe mit Tablet arbeiten“, so Reinhard Sepp.

Viele Möglichkeiten