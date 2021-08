Spektakuläre BMX-Rennen in Bludenz

Bludenz (dk). Nach der coronabedingten Pause im letzten Jahr geht es am 7. August 21 in Bludenz in Sachen BMX wieder heiß her: der BMX-Club Sparkasse Bludenz veranstaltet den 2. Lauf zur Deutschschweizer Meisterschaft (DSM) 2021.

Ein internationales Starterfeld mit rund 200 Teilnehmern wird dabei auf der selektiven BMX-Anlage an der Rungelinerstraße im Kampf um die begehrten Trophäen, Medaillen etc. kräftig in der Pedale treten. Darunter auch praktisch der gesamte Kader des heimischen Clubs.

Der Eintritt ist frei, die Veranstaltung bewirtschaftet, es gelten für das gesamte BMX-Gelände die aktuellen Corona-Regelungen: 3-G (Getestet, Geimpft, Genesen), Registrierungspflicht, keine Abstands- und Maskenpflicht.

Detaillierte Infos unter www.bmx-bludenz.at

Der Veranstalter freut sich auf zahlreiche Zuschauer, die garantiert hochklassigen BMX-Sport zu sehen bekommen.

Zeitplan:

Samstag, 7.August 2021

10.00 – 11.30 Uhr Freies Training

12.30 – 14.15 Uhr Startgattertraining

14.30 Uhr Rennbeginn