Speisen für den guten Zweck

Kartoffeltag in Göfis

Göfis. Seit über 15 Jahren veranstaltet der Arbeitskreis Mission Solidarität rund um Margit Tschütscher in Göfis den Kartoffeltag. Gegen freiwillige Spenden gibt es heiße Kartoffeln und dazu Käse, Brot und verschiedene Aufstriche. Als Begleitung gibt es unter anderem süßen und vergorenen Most vom Obst und Gartenbauverein. Da alle Lebensmittel gespendet wurden fließt der Erlös des Tages zu 100 Prozent an verschiedene Projekte des Arbeitskreises in Ländern wie Albanien, Brasilien, Nepal, Rumänien oder Uganda. Nebenbei feierte die wohltätige Organisation dieses Jahr ihr 40-jähriges Bestehen. CEG