Special Olympics Team trainierte in Zürs

23 Special Olympics Wintersportler und Trainer absolvierten ein mehrtägiges Trainingscamp in Zürs am Arlberg.

Von 22. bis zum 28. Januar finden in Kärnten die 6. Nationalen Winterspiele der Special Olympics statt. Um sich darauf vorzubereiten, lud das Skihotel Arlberghaus 23 Special Olympics Wintersportler und Trainer zu einem mehrtägigen Trainingscamp nach Zürs am Arlberg ein.

Von 15. bis 18. Dezember 2019 trainierten die Sportler intensiv, sei es auf der Piste, der Loipe oder im Fitnessstudio. "Die Trainingscamps am Arlberg in Lech und Zürs haben bereits lange Tradition und wir finden jedes Jahr beste Pistenbedingungen für unsere Sportler vor", so Heinrich Olsen, ehemaliger Geschäftsführer Special Olympics Vorarlberg.