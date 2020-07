Spatenstich für zwei Firmen in Feldkirch

Goldbeck Rhomberg baut in Feldkirch die neue Betriebsstätte für die Summer Metalltechnik GmbH und die DNS-Fertigungstechnik GmbH.

Schwerpunkt Nachhaltigkeit

Noch bis voraussichtlich April 2021 entsteht auf dem 5 154 m 2 großen Grundstück in unmittelbarer Nähe zu den bisherigen Firmensitzen der beiden Bauherren im Studa ein Gewerbeneubau, in dem neben den Produktionsstätten auch dreigeschossige Büroeinbauten, Lagerflächen, Nebenräume, Ausstellungsflächen, Sanitär- und Aufenthaltsräumlichkeiten untergebracht werden. Die Ausführung, die Goldbeck Rhomberg mit seinem unternehmenseigenen integralen Planungsteam geplant hat, legt den Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit. Heizung und Kühlung erfolgen mittels Grundwassernutzung und Wärmepumpe, zusätzlich investieren die Bauherren gemeinsam in eine Photovoltaikanlage zur Deckung des Energiebedarfs. Im Produktionsbereich von Summer Metalltechnik werden insgesamt fünf Hallenkrane, eine eigene Lackierbox und eine Plasmaschneideanlage baulich untergebracht. Für ein Wohlfühlklima für die Mitarbeitenden wird mit großzügigen Aufenthaltsbereichen mit Kochmöglichkeit sowie einer Terrasse und einem durchgängigen Laubengang im zweiten Obergeschoss gesorgt.

Über GOLDBECK RHOMBERG

GOLDBECK RHOMBERG agiert als Spezialist für ökonomische, schnelle und flexible Lösungen im Industrie- und Gewerbebau. Das 2001 gegründete Unternehmen ist als General- und Totalunternehmer einer der Marktführer für die Produkte Bürogebäude und (Logistik-)Hallen in Österreich und der Schweiz. Im Bereich Parkhäuser ist GOLDBECK RHOMBERG in den genannten Ländern sogar klarer Branchenprimus. Die Kunden profitieren neben dieser starken Marktpräsenz von attraktiven Produkten und höchster Wirtschaftlichkeit. Sie sind von der Konzeptionsphase bis zur Fertigstellung bei dem Experten für elementiertes Bauen mit System rundum in kompetenten Händen. Der Hauptsitz von GOLDBECK RHOMBERG befindet sich in Vorarlberg. Weitere Niederlassungen und Geschäftsstellen gibt es in Wien, Salzburg, Linz, Graz, St. Gallen in der Schweiz und Ruggell, Liechtenstein. Zahlreiche Standorte des Mutterunternehmens GOLDBECK ergänzen das Netzwerk in ganz Europa.