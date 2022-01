Spatenstich für neues Pfarrheim

Weiler erhält ein neues Pfarrheim, welches auch für gesellschaftliche Anlässe zur Verfügung stehen wird.

Weiler . Nach den erfolgten Renovierungsarbeiten beim Pfarrhaus von Weiler, sowie der Sanierung beim Friedhof, konnte in der vergangenen Woche mit dem Bau des neuen Pfarrheimes begonnen werden.

Dabei währte in der Vorderlandgemeinde schon länger der Wunsch nach einem eigenen Pfarrheim, hauptsächlich auch, weil die Pfarre Weiler für ihre pastorale Arbeit auf entsprechende Räumlichkeiten angewiesen ist, die bis dato nicht vorhanden waren beziehungsweise nur bedingt von der Gemeinde zur Verfügung gestellt werden konnten. „Zusätzlich wird das neue Pfarrheim – ergänzend zum Gemeindesaal – den Weilern sowie den Pfarren in der Seelsorgeregion Vorderland für verschiedenste gesellschaftliche Anlässe zur Verfügung stehen“, gibt Kurt Ludescher vom Pfarrgemeinderat einen Einblick in das neue Gebäude neben dem Pfarrhaus. Dabei wurden die Pläne von Architekt Michelangelo Zaffignani, welcher die Ausschreibung für sich entscheiden konnte, über den vergangenen Sommer nochmals überarbeitet und abschließend zur Baueingabe eingereicht.