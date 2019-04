Spatenstich für neue ÖBB-Lehrwerkstätte in Bludenz

Bludenz - In Bludenz gegenüber vom Bahnhofsgebäude an der Mokrystraße wird die neue ÖBB-Lehrwerkstätte für Vorarlberg gebaut.

Mit über 1.900 Lehrlingen sind die ÖBB aktuell der größte Ausbildungsbetrieb im technischen Bereich. Nun wird in Bludenz gegenüber vom Bahnhofsgebäude an der Mokrystraße die neue ÖBB-Lehrwerkstätte für Vorarlberg gebaut. Der Neubau ersetzt die bisherige Lehrwerkstätte in Feldkirch.

Die bisherige Lehrwerkstätte in Feldkirch ist bereits in einem schlechten baulichen Zustand und stark sanierungsbedürftig. Zudem ist die Erreichbarkeit mit sehr langen Zugangswegen zu den öffentlichen Verkehrsmitteln nicht optimal. Ausschlaggebend für die neue Standortwahl war die bessere Erreichbarkeit und die Hebung von Synergien zwischen Lehrlingswesen und den in Bludenz angesiedelten ÖBB-Werkstätten.

Bauoffensive bei ÖBB-Lehrwerkstätten

In den kommenden Jahren werden die ÖBB österreichweit rund 44 Millionen Euro in Neubauprojekte des ÖBB-Lehrlingswesens investieren. Davon sind rund acht Millionen Euro für die Ausbildungsstätte ÖBB-Lehrwerkstätte Bludenz vorgesehen. Während bisher 90 Lehrlinge in Feldkirch ausgebildet wurden, kann die Anzahl der Ausbildungsplätze in der neuen Lehrwerkstätte in Bludenz auf 101 Plätze erhöht werden. Die Jugendlichen können hier in verschiedenen Fachgebieten erufe erlernen, zum Beispiel in der Mechatronik, der Elektrotechnik oder dem Gleisbau.