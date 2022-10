Spatenstich für letzten Pipeline-Bauabschnitt gesetzt

Bregenz (BRK) – Am 12. Oktober haben Bürgermeister Michael Ritsch und der Vorarlberger Mobilitäts- und Klimaschutzlandesrat Daniel Zadra im Beisein weiterer Gäste den Spatenstich gesetzt.

Somit ist für die dritte und finale Etappe zur Neugestaltung der Pipeline in Bregenz fixiert. Davon betroffen ist die rund 900 Meter lange Strecke vom Klausgraben bis zum Lochauer Strandbad. Wie bereits bei den vorangegangenen zwei Abschnitten geht es unter anderem um die konsequente Trennung des Radverkehrs vom Fußweg. Außerdem soll durch die Einbringung von ca. 100.000 m 3 Schüttmaterial in den Seegrund ein ökologisch wertvolles Flachufer entstehen. Auch eine rund 280 Meter lange neue Ufermauer wird gebaut.

Schließlich sollen eine attraktive Grünraumgestaltung mit standorttypischen, schattenspendenden Pflanzen, Sitzbänke, Duschen für Badende etc. die Aufenthaltsqualität für Einheimische und Gäste erhöhen. Schließlich ist es gelungen, 19 der 39 Bestandsbäume in diesem Pipeline-Abschnitt zu retten. Fällungen, die aus baulichen Gründen unvermeidlich sind, werden durch die Neupflanzung von rund 140 Bäumen, davon überwiegend Weiden, rund 800 Heckenpflanzen und knapp 2.200 Wildsträuchern kompensiert.

Die Bauarbeiten selbst dauern voraussichtlich bis Mai 2023. In dieser Zeit muss der Abschnitt vom Klausgraben bis zum Lochauer Strandbad für den Rad- und Fußverkehr gesperrt werden. Die Umleitung erfolgt über die Landesstraße L190, wobei der Bahnübergang bei der ehemaligen Eisdiele Melanie für die Querung offen bleibt. Während der Bauphase kann die Bahnstrecke Bregenz-Hafen bis Lochau-Hörbranz in beide Richtungen inklusive Fahrradmitnahme ohne Ticket kostenlos benützt werden. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass an einer der beiden Haltestellen eingestiegen und nur auf dem genannten Streckenabschnitt gefahren wird.