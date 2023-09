Spatenstich für Fernwärme Nenzing

Öffentliche Gebäude, Wohnanlagen und Einzelhaushalte werden künftig ressourcenschonend beheizt

„Es war ein längerer Weg vom Start einer e5-Arbeitsgruppe bis zum heutigen Tag“, freute sich der Nenzinger Vizebürgermeister Herbert Greussing, dass die Marktgemeinde am vergangenen Freitag zum Spatenstich für das Fernwärmewerk Nenzing Projektpartner, Vertreter der politischen Fraktionen sowie Anrainer einladen konnte. Denn die Ursprungsidee, das Walgaubad, die Wohnanlagen am Anna-Kessler-Platz sowie einige Privathäuser mit Fernwärme zu versorgen, wurde auf Grund des großen Interesses ausgeweitet und im Rahmen einer Gemeindevertretung der Grundsatzbeschluss gefasst, dieses Projekt umzusetzen. „Die Variante, die jetzt auch gebaut wird, ist mit der `Fernwärme Zentrum´ gekoppelt, dadurch kann auch die Mittelschule und weitere Wohnanlagen mit erneuerbarer Energie versorgt werden“, erläutert Edwin Gaßner vom Bauamt der Marktgemeinde. Als Standort des Kraftwerks wurde ein gemeindeeigenes Grundstück direkt bei der Bahnunterführung Ramschwagstraße, westlich der Straße und südlich der Bahnlinie gewählt. Voraussichtlich beträgt die Bausumme 6,2 Millionen Euro, die Trassenlänge beläuft sich auf 4.100 Meter. „Für die Bewohnerinnen und Bewohner bedeutet das auf Grund der notwendigen Bauarbeiten Einschränkungen. Wir bitten hier um Verständnis, der Lohn wird eine warme Stube sein“, so Herbert Greussing. Dass mit der Agrargemeinschaft Nenzing sowie dem Feldkircher Sägewerk Welte regionale Lieferanten gefunden werden konnten, sei ein weiterer wichtiger Beitrag für eine ressourcenschonende Energieversorgung.