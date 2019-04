Spatenstich für das Servicegebäude

Frastanz modernisiert Ortsmitte weiter: Spatenstich für Friedhof-Servicegebäude erfolgt

FRASTANZ Am 29. März 2019 ist mit dem Spatenstich nun der offizielle Startschuss für das Servicegebäude am Frastanzer Friedhof erfolgt. Ursprünglich sollten die Pläne schon zwei Jahre zuvor umgesetzt werden. Jahrelange Verhandlungen über ein an der Samina liegendes Grundstück mit öffentlichem Wassergut der Republik Österreich und die Rücksichtnahme auf die starke Auslastung der mit der Errichtung beauftragten Frastanzer Baufirma führten zu wiederholten Verzögerungen beim Baubeginn.