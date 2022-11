Spatenstich für das neue Sporthaus

Neues Clubhaus und Kabinengebäude schafft Infrastruktur für zeitgemäßen Sportbetrieb

„Damit leistet die Gemeinde eine wertvolle Investition in Sport und Bewegung und in die Jugendarbeit“, erklärte Landesrätin Martina Rüscher. Besonderer Dank ging auch an den Sportclub für Eigenleistungen und den ehrenamtlichen Einsatz. Investitionen in den Sport seien auch Einsätze in die Gesundheit der Kinder. „Der Sport ist die ideale Bühne, um passende Eignungen fürs spätere Berufsleben zu erwerben“, lobte die Landesrätin.