Spatenstich für das neue Hallenbad

Bregenz (BRK) – Am 20. September 2022 fand der offizielle Spatenstich für den Bau des neuen Bregenzer Hallenbades statt.

Indoor wird das neue Hallenbad seinen Besucher:innen in Zukunft neben zwei neuen 25-Meter-Schwimmbecken, einem Lehrschwimmbecken und einem Außenbecken auch ein Hubbodenbecken mit verstellbarer Wassertiefe und -temperatur anbieten. Geplant ist auch ein Rutschenturm, der sowohl vom Hallenbad als auch vom Freibad aus genutzt werden kann. Im Freibad wird das aktuelle Sportbecken saniert, das Mehrzweckbecken wird durch ein Erlebnisbecken mit Attraktionen wie Strömungskanal und Nackenduschen ersetzt. Die Breitwellenrutsche kommt auf die andere Seite und blickt künftig Richtung See. Auch das aktuell bekannte Kinderbecken wird im Zuge des Neubaus komplett erneuert und mit einem Spraypark erweitert.

Für Bürgermeister Michael Ritsch hat das neue Hallenbad eine hohe gesellschaftliche Bedeutung: „Gerade jetzt in Zeiten der Krise muss die öffentliche Hand investieren, damit Menschen aufgrund ihrer finanziellen Situation nicht vom gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen werden. In der kalten Jahreszeit ist das Hallenbad eine der letzten wirklich leistbaren Sport- und Freizeiteinrichtungen für alle Menschen – ganz besonders für Familien, Kinder, Jugendliche und ältere Menschen. Besonders stolz bin ich darauf, dass zum Angebot ein höhenverstellbares Kurs- und Therapiebecken hinzukommen wird, weil ich weiß, dass für viele ältere Menschen und für Menschen mit Beeinträchtigung das Baden oft die einzige Möglichkeit für körperliche Betätigung und Gesundheit ist. Die Eintrittspreise für das neue Hallenbad werden für alle leistbar bleiben – dafür werde ich mich auch in Zukunft persönlich einsetzen. Ich freue mich bereits, das neue Hallenbad gemeinsam mit den Bregenzer:innen eröffnen zu dürfen.“

„Das Hallenbad in Bregenz ist in die Jahre gekommen, und ein Neubau war unausweichlich. Das Bad ist immens wichtig für die Gesundheit der Bevölkerung und als Freizeitattraktion. Egal ob Schulklassen, Profisportler:innen, Senior:innen, Familien oder Jugendliche – mit dem Becken- und Saunaangebot im neuen Hallenbad werden alle Menschen ihre Freude haben“, sagt Robert Pockenauer, Stadtrat für Bau, Stadtentwicklung, Mobilität und Hafenangelegenheiten. Auch Michael Felder, Stadtrat für Sport, Sportplätze und Stadion, zeigt sich erfreut über die neue Badeanlage: „Mit dem Neubau des Hallenbades wird ein wichtiger Treffpunkt für Spaß, Gesundheit und Sport für alle Generationen gesichert. Es ist eine wichtige Investition in die ‚gesunde‘ Zukunft für unsere Bregenzer:innen und ermöglicht es auch, den Bregenzer Wassersportvereinen an die Erfolge der Vergangenheit weiter anzuknüpfen und ihren Standort in Bregenz weiter auszubauen.“