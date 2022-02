Spatenstich für das KinderHaus Bäumle in Lochau

Die mit dem Neubau des Wohnbauprojektes „Bäumle“ betraute ZIMA Wohnbaugesellschaft nahm den offiziellen Baubeginn zum Anlass, einige VertreterInnen der Gemeinde Lochau zum feierlichen Spatenstich einzuladen. Die Feier fand am 02. Februar 2022 im kleinen Rahmen statt.

Eigentumswohnungen und ein neues KinderHaus

In dem neuen „Wohnprojekt Bäumle“ an der Hörbranzer Straße in unmittelbarer Nähe zum Bodensee werden 18 bzw. 13 Eigentumswohnungen in zwei Baukörpern errichtet.