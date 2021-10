Spatenstich für Biomasse-Heizkraftwerk Rieden

Bregenz (BRK) – Am 22. Oktober fand im Bereich des Kiesparkplatzes beim Johann-Jörg-Weg in Bregenz der offizielle Spatenstich für den Bau des Biomasse-Heizkraftwerks Rieden statt.

Die neue Anlage, die die Stadtwerke Bregenz GmbH – sie gehört zu 100 % der Stadt – errichtet, kostet rund 1,3 Millionen Euro. Sie soll schon im kommenden Frühjahr fertiggestellt sein und in Betrieb gehen. Als Biomasse werden Hackschnitzel verwendet, wobei der Bedarf bei jährlich ca. 2.600 srm (Schütt­raummeter) liegt. Die Leistung der Kesselanlage beträgt rund 500 kW. Damit können in etwa 1,5 Millionen kWh erzeugt werden. Die jährliche CO 2 -Einsparung liegt bei ca. 460 Tonnen.